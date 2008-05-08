Тимошенко поздравила Путина с новой должностью

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Владимира ПУТИНА с назначением на должность главы правительства Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что назначение В.ПУТИНА на должность главы российского правительства будет способствовать росту экономического потенциала России и улучшению благосостояния граждан.

В правительственной телеграмме, посланной премьер-министром Украины в адрес российского коллеги, Ю.ТИМОШЕНКО выражает убеждение, что отныне диалог между правительствами Украины и России получит дополнительный импульс, что, в свою очередь, будет способствовать оживлению сотрудничества между обоими государствами по всем актуальным вопросам.

Премьер-министр Украины также подтвердила готовность правительства Украины к укреплению двустороннего сотрудничества и закреплению позитивных тенденций во взаимоотношениях Украины и России как стратегических партнеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, Государственная дума РФ утвердила кандидатуру бывшего президента России В.ПУТИНА на должность премьер-министра.