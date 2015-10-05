В партии "Видродження" считают, что вопрос участия переселенцев в местных выборах нужно решить на этой неделе

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель главы партии "Видродження" Владимир Пилипенко.

"Объясню на примере ситуации наших кандидатов в Днепропетровске. Где нашим лидерам списков в Областной и городской советы регистрировали кандидатов-клонов, оба из которых имеют место регистрации в Тернополе и не имеют никакого отношения к Днепропетровску, эти кандидаты-"клоны" фактически никогда там не проживали", - заявил он.

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Однако, по словам Пилипенко, согласно новому закону о местных выборах, "человек, который имеет регистрацию в Тернополе, который никогда постоянно не проживал в Днепропетровске, то есть не имеет отношения к общине Днепропетровска, но имеет такое же имя и фамилию, как наш кандидат, может баллотироваться в мэры Днепропетровска, участвовать в местных выборах".

"А в то же время переселенцы, которые официально зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, не могут принять участие в местных выборах. Потому должны голосовать по месту своей регистрации. Вы находите это справедливым? ", - сказал он.

Пилипенко утверждает, что фактически переселенцев не допустили до участия в местных выборах под предлогом того, что временно перемещенные лица не являются членами местной общины, к которой они прикреплены согласно справке о своем статусе (внутренне временно перемещенного лица). В то же время в выборах могут принимать участие технические кандидаты.

В связи с этим партия "Видродження" требует на этой пленарной неделе допустить к участию в выборах временно перемещенных лиц, переселенцев.

"Мы требуем принять наш законопроект №2501а, или альтернативный законопроект общественности №2501а-1. И требуем поставить эти проекты закона в повестку дня во вторник. Законопроекты рассмотреть комитетам. Уже почти 2 месяца мы требуем решения проблемы участия переселенцев в местных выборах. Зато руководство парламента почти 2 месяца игнорирует эту проблему и избегает рассмотрения этих проектов законов", - подчеркнул Пилипенко.

Он отметил, что "депутаты большинства не делают ничего, чтобы законопроекты, которые открывают для временно перемещенных лиц такую возможность, были включены в повестку дня".

"Принятие закона № 2501-а или 2501а-1 есть и остается требованием партии "Видродження". Этот закон – прежде всего важный сигнал для людей, переселенцев, что они имеют такие же права, как и остальные граждане", - заявил Пилипенко.