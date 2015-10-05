Порошенко остается лидером президентских симпатий, Тимошенко - на втором месте - соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные на пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНИАН.

Согласно опросу, если бы выборы президента Украины проходили в конце сентября, то из всех граждан Украины в возрасте старше 18 лет за Порошенко проголосовали бы 13,7%, Тимошенко - 11,1%, Юрия Бойко - 4,8%, Андрея Садового - 4,7%, Анатолия Гриценко - 4,4%, Дмитрия Яроша - 4,3%, за Ляшко - 4,2%, Борислава Березу - 1,3%, Олега Тягнибока - 1,3, Сергея Каплина - 1,1%. За других кандидатов свои голоса бы отдали 3,4%, 4,2% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 14,4% - решили не участвовать в голосовании, 27,3% - не определились, за кого голосовать.

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Если бы те, кто не определился, за кого голосовать, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы участие около 53% всего электората, и поданные голоса распределились бы следующим образом: 25,3% проголосовали бы за Порошенко, 20,5% - за Тимошенко, 8,8% - за Бойко, 8,6% - за Садового, 8,1% - за Гриценко, 7,9% - за Яроша, 7,7% - за Ляшко, 2,4% - за Березу, 2,4% - за Тягнибока, 2,0% - за Каплина, за других кандидатов - всего 6,3%.

Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 27 сентября 2015 года. Опрошен 2041 респондент, проживающие в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной украинской власти территории.

Статистическая погрешность 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.