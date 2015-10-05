Лавров считает ключевым закрепление особого статуса оккупированной части Донбасса в Конституции Украины

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя переговоры лидеров "нормандской четверки" в Париже, сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

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"Мы удовлетворены разговором, который состоялся (в Париже - УНИАН). Мы убеждены, что он устранил для всех участников, независимо от того, кто что потом говорил для своих журналистов, какие-либо недопонимания того, о чем идет речь в Минских соглашениях от 12 февраля, которые необходимо неукоснительно выполнять", - сказал министр.

По его словам, "возможность переноса сроков выполнения Минских договоренностей – это вторичная вещь, главное, что нужно сделать, что обязались сделать стороны, подписав документ под названием «комплекс мер»".

"Помимо сроков местных выборов, ключевое решающие значение имеет такие вопросы как обеспечение особого статуса Донбасса, или как записано в Минских соглашениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Причем обеспечение особого статуса Донбасса в тех самых параметрах, которые были согласованы, зафиксированы на бумаге, от них невозможно никуда уйти. И этот особый статус должен быть обеспечен на постоянной основе - ни на год, ни на два, ни на три", - подчеркнул Сергей Лавров.

По его мнению, согласно Минских соглашений, "необходимо закрепить его не только в законе, но и Конституции Украины".

"Вся эта работа должна проводится по согласованию с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, то есть с нынешними «руководителями» Донбасса»", - заявил российский министр.