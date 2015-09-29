Переговорщики по Донбассу обсудят с международными экспертами конституционную реформу в Украине
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик отмечает, что на заседание рабочей подгруппы по политическим вопросам контактной группы пригласят международных экспертов для обсуждения конституционной реформы в Украине в контексте проведения местных выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Рабочая группа по политическим вопросам расширила и интенсифицировала дискуссии, которые проходили в течение двух дней", - заявил Сайдик.
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Он сказал, что все заседания в большей степени были посвящены трем вопросам: "местные выборы, особый статус (особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса - УНИАН) и амнистия".
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"Координатор, посол Пьер Морель, в подробностях проинформировал Трехстороннюю контактную группу о ходе дискуссии по этим трем вопросам в контексте Минских соглашений. Он отметил, что группа продолжит работу в том же ритме в октябре с проведением встреч еженедельно", - подчеркнул Сайдик.
Также он сказал, что "запланированы сессии с международными экспертами по таким темам, как конституционная реформа в Украине, состояние дел вдоль линии соприкосновения в контексте местных выборов, а также проведения местных выборов в конфликтной ситуации".