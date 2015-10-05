Суд обязал ТИК повторно рассмотреть документы кандидатов от партии "Видродження" в Одесской области

Такое решение было принято в ходе заседания суда в воскресенье, 4 октября.

Напомним, что ранее областная избирательная комиссия отказала в регистрации 27 представителям партии «Видродження», ссылаясь на неправильно предоставленные данные при заполнении документов, в частности, автобиографий. В свою очередь, партия «Видродження» подала в суд иск с требованием признать неправомерными действия комиссии, отменить постановление и обязать зарегистрировать своих кандидатов.

Иск был удовлетворен частично - заявления и документы потенциальных кандидатов от партии «Видродження» будут рассмотрены комиссией повторно.

Согласно закону о местных выборах, ошибки и неточности в документах, поданных претендентами в кандидаты, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации. Тем не менее, областная комиссия намерена подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщила кандидат в мэры Одессы от партии «Видродження» Светлана Фабрикант, повторно Одесская областная ТИК рассмотрит документы 27 кандидатов на заседании в понедельник в 18.00

«Посмотрим, как себя будет вести комиссия, сможет ли она воздержаться от политического заказа. Будем надеяться, что у членов комиссии все же хватит совести, и если суд обязал и признал предыдущее решение ТИК неправомерным, они зарегистрируют наших кандидатов. Иначе у нас остается основание говорить о том, что это –расправа с оппозиционной политической партией. Впрочем также хочу отметить, что независимо от того, каким будет решение ТИК относительно наших кандидатов, наши требования останутся неизменными. На основании решения суда мы уже обратились в ЦИК с требованием о роспуске Одесской областной территориальной избирательной комиссии. Уже не первый раз доказано, что они нарушают закон, поэтому о целесообразности состава этой комиссии следует задуматься и ЦИК, каких людей они делегировали представлять их полномочия», - сказала Светлана Фабрикант.