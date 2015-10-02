Сегодня днем боевики придерживались режима прекращения огня - пресс-центр АТО

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В целом, отмечают в пресс-центре АТО, провокационных действий и обстрелов позиций украинских военнослужащих не зафиксировано уже в течение почти 42 часов.

Читайте такжеДобровольческие батальоны интегрируют в новые полицейские и гвардейские подразделения

Отмечается, что в случае дальнейшего соблюдения противником мирных договоренностей, силы АТО уже в ближайшее время могут начать отвод техники и вооружения калибра менее 100 мм от линии разграничения.

"Однако уже сегодня, пользуясь затишьем, украинские военные пытаются восстановить самые необходимые объекты инфраструктуры и помочь людям встретить зиму в своих жилищах", - говорится в сообщении.

Так, при содействии групп гражданско-военного сотрудничества, совместно с коммунальными службами Донецкой области, продолжаются ремонтные работы магистрального газопровода на участке Марьинка-Красногоровка, поврежденного обстрелами боевиков.

Также в Красногоровке военнослужащие Вооруженных Сил Украины помогают отремонтировать помещения 4 школы. Другое среднее учебное заведение этого же населенного пункта удалось обеспечить твердотопливным котлом.

Кроме того, в поселок Орловское, вблизи Мариуполя, офицеры гражданско-военного сотрудничества сегодня доставили теплую одежду, продукты питания, игрушки. Этот гуманитарный груз удалось собрать благодаря помощи волонтеров. Получили малообеспеченные и наиболее пострадавшие жители украинского поселка, отметили в пресс-центре АТО.