В Париже прошла двухсторонняя встреча Меркель и Путина
15:20, 02 октября 2015Политика
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В Париже прошла двухсторонняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.
Встреча прошла в Елисейском дворце в Париже / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Встреча прошла в Елисейском дворце в Париже перед началом переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже перед переговорами в «нормандском формате» за закрытыми дверями прошла встреча президента Франции Франсуа Олланда и Путина.
Также проходит встреча президента Украины Петра Порошенко с Олландом.
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