В Париже прошла двухсторонняя встреча Меркель и Путина

15:20, 02 октября 2015
Политика
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В Париже прошла двухсторонняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

Встреча прошла в Елисейском дворце в Париже / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Встреча прошла в Елисейском дворце в Париже перед началом переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже перед переговорами в «нормандском формате» за закрытыми дверями прошла встреча президента Франции Франсуа Олланда и Путина.

Также проходит встреча президента Украины Петра Порошенко с Олландом.

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