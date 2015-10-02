В Париже прошла двухсторонняя встреча Меркель и Путина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Встреча прошла в Елисейском дворце в Париже перед началом переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже перед переговорами в «нормандском формате» за закрытыми дверями прошла встреча президента Франции Франсуа Олланда и Путина.

Также проходит встреча президента Украины Петра Порошенко с Олландом.