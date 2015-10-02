Порошенко прибыл в Париж на встречу "нормандской четверки"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в рамках однодневного рабочего визита во Францию Порошенко проведет встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и примет участие во встрече лидеров стран «нормандского формата».

Президент прибыл в международный аэропорт «Орли», где состоялась официальная церемония встречи.

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Программой визита предусмотрена двусторонняя встреча Порошенко с Олландом в резиденции президента Франции в Елисейском дворце.

После встречи двух президентов состоится главное событие визита – встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украина, ФРГ, Франция и Россия).

Как передает собственный корреспондент УНИАН, также в Париж за 15 минут до приезда Порошенко прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

В Елисейском дворце проходят двусторонние встречи президента Франции Франсуа Олланда с президентом Украины Порошенко и канцлера ФРГ Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.