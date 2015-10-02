В Париже за закрытыми дверями состоялась встреча Олланда и Путина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Елисейском дворце состоялась встреча Путина с Олландом», - говорится в сообщении.

Встреча прошла за закрытыми дверями. С российской стороны в ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как сообщал УНИАН, после встречи Олланда и Путина, как ожидается, параллельно состоятся встречи Олланда с президентом Украины Петром Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным.

После этого начнется непосредственно саммит «нормандской четверки». Пока не известно, сколько времени он продлится.