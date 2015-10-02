В Париже за закрытыми дверями состоялась встреча Олланда и Путина
В Париже перед переговорами в «нормандском формате» за закрытыми дверями прошла встреча президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«В Елисейском дворце состоялась встреча Путина с Олландом», - говорится в сообщении.
Встреча прошла за закрытыми дверями. С российской стороны в ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте такжеПутин прибыл в Париж на встречу лидеров "нормандской четверки"
Как сообщал УНИАН, после встречи Олланда и Путина, как ожидается, параллельно состоятся встречи Олланда с президентом Украины Петром Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным.
После этого начнется непосредственно саммит «нормандской четверки». Пока не известно, сколько времени он продлится.