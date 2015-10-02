Евросоюз выделил Украине 3,5 миллиона евро на местные выборы

Эти деньги предоставлены различным местным и международным организациям, сообщает ТСН. Финансовая помощь будет направлена на наблюдение за выборами, тренинги, привлечение гражданского общества к реформе избирательного законодательства, организацию предвыборных дебатов, а также создание онлайн-карты, на которой будут обозначены возможные нарушения в ходе выборов.

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"Евросоюз всячески поддерживает Украину в это время, предоставляя в том числе и финансовую помощь проектам, направленным на обеспечение честных, прозрачных и открытых выборов согласно общепринятым демократическим стандартам", - говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине.

Напомним, выборы в Украине состоятся 25 октября. Согласно закону, в выборах не смогут принять участие партии коммунистического и национал-социалистического толка. Выборы не будут проводиться на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также в 91 населенном пункте Донецкой и 31 – Луганской областей на подконтрольной территории Украины, которые невозможно обеспечить.