Die Welt: Под давлением Путина Украина возродилась

Об этом сообщает Герхард Гнаук в своей статье «Под давлением Путина Украина возродилась», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Ничто так не побуждает к действиям, как внешнее давление. Если страна борется за выживание, то – в случае успеха – она превратится в страну неограниченных возможностей. Тогда можно в течение года провести реформы, которые другие страны не сумели реализовать за двадцать лет. Квартет Меркель-Олланд-Порошенко-Путин, который в пятницу встретится в Париже на саммите по вопросу Украины, должен помнить: Украина сейчас находится в этом процессе. Она меняется коренным образом.

Кто бы не думал об исторических предшественниках! Когда двести лет назад Наполеон стоял перед воротами Берлина, когда Пруссия потерпела военные поражения и потери территорий, барон фон Штейн и князь фон Харденберг принялись за дело. Они начали то, что в учебниках по истории теперь называется "Прусские реформы".

Согласно их создателям, целями было «возрождение общественного духа и гражданственности, использование спящих и неверно направленных сил, гармония между духом нации, ее убеждениями и потребностями, и ее государственными органами». Одним словом, «то есть, революция в хорошем смысле ... для великой цели облагораживания человечества, через мудрость правительства, а не насильственный импульс». И агрессор способствовал еще больше: из большого количества княжеств в общих освободительных войнах против Наполеона появилась немецкая нация.

Благодаря Путину Украина стала самодостаточным государством

Любой, кто сейчас путешествует по Украине, сталкивается с ощущением дежа вю. Не было никаких признаков, что это уютное скопление национальностей и вероисповеданий, которое (кроме России) населяет вторую по величине страну в Европе, сможет что-то противопоставить действиям российской армии, ее вспомогательным войскам и пропагандистским кампаниям.

Но Путин сумел, и он еще будет себя за это корить: Граждане Украины стали независимой, современной нацией, политической нацией, как Швейцария, и не важно, говорят они в повседневной жизни на русском, украинском или татарском.

Это общее впечатление. Не менее поразительно то, что происходит в деталях. Весной можно было почти каждый час читать сообщения, согласно которым Украина становится «несостоявшимся государством» и находится на грани банкротства. Тогда эти заявления были не совсем безосновательными. Но они больше не актуальны.

Валютные резервы выросли вдвое

Начнем с "базы" экономики: Макроэкономическая ситуация стабилизировалась. После существенного спада с начала российско-украинского конфликта в феврале 2014 года, Киев впервые сообщает о небольшом приросте в текущем квартале.

Валютные резервы с начала года выросли больше, чем в два раза, и частные кредиторы Украины проголосовали в конце августа за списание 20 процентов задолженности. Финансовый сектор очищен после закрытия 50 нежизнеспособных банков.

Ахиллесовой пятой внешней политики многих стран Восточной Европы был и остается энергетический сектор. Несколько лет назад Украина была крупнейшим покупателем российского газа, опережая Германию. В 2014 году она впервые получила менее половины своего газа из России. К 2019 году, эксперты ожидают полного разрыва деловых отношений, также касательно транзита газа. Экономически – также и для России – это безумие. Нигде больше так хорошо не видно, насколько высокую цену должен платить весь регион за имперскую «евразийскую» политику Путина.

Тем не менее, остаются вопросы без ответов: Привлечет ли нынешняя стабилизация Украины инвесторов? Как страна переживет эту зиму, когда уголь, грудами лежащий на оккупированных территориях Восточной Украины, не поступает своевременно на электростанции? Наконец, повышение цены на природный газ в три раза для населения станет причиной неудовольствия. Это уже и так тема избирательной кампании – 25 октября в регионах и муниципалитетах состоятся выборы.

Но список успешных реформ еще не завершен. «Деолигархизация» началась: Монополия корпораций олигархов будет отменена, чтобы возможны были контроль и конкуренция. Тендеры будут прозрачными, в этом поможет новое электронное правительство. Органы власти сократят – Министерство экономики к концу года уволит половину госслужащих. Остальным будут платить больше, чтобы они были меньше подвержены коррупции. Вакансии будут открытыми. Интерес кандидатов огромен.

Последнее, но не менее важное: Как никогда прежде, Украина получила международную поддержку. Хотя Запад и не отправлял солдат, не поставлял оружия, чтобы помочь жертве нападения. Финансовая поддержка Киеву скромная, кажется, ее слишком много, чтобы умереть, и слишком мало, чтобы выжить. Только небольшой процент того, что получила маленькая, не желающая проводить реформы Греция – но это лучше, чем ничего.

Гражданственность Украины

И если все связи будут разорваны: В Украине, в отличие от того, как было во время аннексии Крыма, снова есть дееспособная армия. Ее состав удвоился до 280 000 солдат. Сегодня каждый солдат может выполнить лучшую обязанность: угрозой ощутимых потерь держать противника на расстоянии.

Но все это ничего бы не стоило, если бы не было общественного духа и гражданственности, «гармонии между духом нации, ее убеждениями и потребностями, а также ее государственными органами». В случае с Украиной: Есть тысячи «волонтеров», занятых в великой работе реформ, некоторые совсем недавно начали службу в органах.

Кого это удивляет? Украинцы хотят того, что мы принимаем как само собой разумеющееся: они хотят жить, «как в Европе». Поэтому они (пока?) не приезжают к нам массово. Сначала они хотят попробовать у себя. Хороший повод для Берлина и Брюсселя помогать им гораздо более энергично, чем когда-либо прежде. Также и Петру Порошенко.

Президент Украины должен осознавать только один риск: После того, как он провел страну через – надеюсь, наконец, закончившуюся – открытую войну, его могут не выбрать на второй срок. Так было с Уинстоном Черчиллем в 1945 году. Такова жизнь – по крайней мере, в условиях демократии.