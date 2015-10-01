Григоришин является одним из спутников на орбите Кремля - депутат

Об этом написал народный депутат фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий в своем блоге.

«В зависимости от места дислокации им помогают адепты исключительно экономической составляющей отношений (в Европе) или «русского мира» (в экс-СССР). Все это – одна глобальная спецоперация. Криптовойна, которую Россия ведет много лет с Западом через «Газпром», коррупцию, лояльные СМИ и экспертное сообщество... В этой войне не бывает «просто российских бизнесменов», которые просто ведут бизнес в стратегически важных для национальной безопасности отраслях украинской экономики. Есть резидентуры противника в том или ином виде. С ведома первых лиц и владельцев, а зачастую и без их ведома. Это еще один фронт войны. Не такой уж и невидимый», - сказал народный депутат.

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По мнению представителя «Народного фронта», из Украины необходимо выжать все российское присутствие, поскольку новая военная доктрина Украины однозначно трактует Россию как врага и главную угрозу.

«Российские банки, российское влияние на энергетику и инфраструктуру, медиа и телеком. Вопрос только в скорости такого выжимания», - отметил он.

«В перспективе – никакого импорта российского газа, ни импорта угля, электроэнергии, удобрений. Полный отказ не только от российской продукции и капитала. Ведение бизнеса в Украине аффилированными с Кремлем структурами – это не просто аморально. Это опасно. Это расширение возможностей для гибридной агрессии, это дополнительные рычаги влияния, это экономический шантаж, это агентурные сети», - отметил Высоцкий.