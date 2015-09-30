Суд подтвердил право "Нашего края" принимать участие в выборах в Запорожский облсовет

Об этом идет речь в решении суда, которым располагает «Наш край».

Как отмечено в решении, суд постановил признать противоправным и отменить постановление областной избирательной комиссии от 28 сентября об отказе в регистрации кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов Запорожского областного совета, включенных в список запорожской областной организации политической партии «Наш край».

Суд своим решением также обязал областную избирательную комиссию принять решение о регистрации кандидатов от «Нашего края».

Напомним, что 28 сентября Запорожская областная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатов от партии «Наш край» на выборах в облсовет. Как заявили в партии, решение было принято по надуманным причинам. «Без сомнений, единственной настоящей причиной недопущения партии к избирательному процессу является ее лидерская позиция в рейтинге поддержки граждан в Запорожье», - отмечено в заявлении политической силы. В «Нашем крае» подчеркивают, что за этим отказом стоит «Оппозиционный блок», поскольку состав территориальной избирательной комиссии сформирован из его представителей и сторонников.