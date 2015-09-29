К участникам заседания контактной группы в Минске присоединились представители боевиков

20:02, 29 сентября 2015
Политика
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К участникам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое проходит в Минске, присоединились представители боевиков.

беларусь / rstk.by

Об этом сообщает МИД Беларуси в Твиттер.

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«Начались консультации Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что российская сторона в подгруппе по безопасности несколько раз прибегала к демаршам, чтобы заставить Украину вести диалог с представителями боевиков.

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