К участникам заседания контактной группы в Минске присоединились представители боевиков
20:02, 29 сентября 2015Политика
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К участникам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое проходит в Минске, присоединились представители боевиков.
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу / rstk.by
Об этом сообщает МИД Беларуси в Твиттер.
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«Начались консультации Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - отмечается в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что российская сторона в подгруппе по безопасности несколько раз прибегала к демаршам, чтобы заставить Украину вести диалог с представителями боевиков.
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