К участникам заседания контактной группы в Минске присоединились представители боевиков

Об этом сообщает МИД Беларуси в Твиттер.

Читайте такжеВ Минске Россия пытается склонить Украину к переговорам с представителями боевиков - Марчук

«Начались консультации Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что российская сторона в подгруппе по безопасности несколько раз прибегала к демаршам, чтобы заставить Украину вести диалог с представителями боевиков.