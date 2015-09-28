Нужно обеспечить целостность Украины - Путин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии о мировых проблемах в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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«Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить, а нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это предусмотрено Минскими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства», - заявил президент РФ.

По мнению Путина, в этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества в Европе и Азии.