Полет - нормальный: Путин благополучно долетел до Нью-Йорка (видео)

Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Приземлился самолет Владимира Путина в аэропорту Нью-Йорка», - написал он.

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В понедельник ожидается выступление Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также запланированы встречи с с генсеком ООН Пан Ги Муном, председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом США Бараком Обамой.