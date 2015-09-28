Полет - нормальный: Путин благополучно долетел до Нью-Йорка (видео)
17:37, 28 сентября 2015Политика
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Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Нью-Йорке.
Путин прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН / скриншот
Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
«Приземлился самолет Владимира Путина в аэропорту Нью-Йорка», - написал он.
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В понедельник ожидается выступление Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также запланированы встречи с с генсеком ООН Пан Ги Муном, председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом США Бараком Обамой.
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