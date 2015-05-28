Порошенко заявил, что Украина имеет право пригласить миротворцев на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом глава государства Петр Порошенко сказал во время вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов, которые принимали участие в международных миротворческих миссиях и в антитеррористической операции на востоке Украины.

«Украина более 20 лет помогает всему миру в обеспечении мира и стабильности. Сегодня пришло время, когда Украина имеет право обратиться к Совету безопасности ООН для того, чтобы миротворческие подразделения ООН помогли нам в установлении мира», – сказал он.

Как сказал Порошенко, миротворческая миссия могла бы обеспечить контроль на украинско-российской границе, недопущение поступления нового оружия и военной техники. «Мы с вами должны сделать все, чтобы освободить нашу землю, дать достойный отпор захватчикам, агрессорам, террористам, всем тем, кто издевается над мирным населением, парализует работу экономики в регионах, где ведутся боевые действия, тем, кто лишил людей нормальной жизни», – подчеркнул он.

Порошенко отметил высокий профессионализм миротворцев, которые прилагают неимоверные усилия для установления мира в зонах конфликтов, воссоединения враждующих сторон, мониторинга выполнения достигнутых мирных договоренностей, участвуют в разминировании территорий, разоружении незаконных вооруженных формирований и реинтеграции стран в мирную жизнь.

«Вклад миротворцев в установлении мира никогда не будет забыт ни в Украине, ни народами тех стран, где, благодаря их работе, были сохранены тысячи жизней, и страны возвращаются к нормальной жизни», – заявил президент.

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Глава государства отметил, что деятельность украинских миротворцев постоянно получала положительные отзывы от руководства ООН и от людей, которых они защищали. «Я собственными глазами видел, насколько качественно выполняют наши военнослужащие поставленные задания. В условиях, когда представители других стран были вынуждены отступать, наши миротворцы выполняли задания до конца», – сказал Порошенко.

По словам президента, миротворцы с международным опытом играют чрезвычайно важную роль в защите от агрессии. Именно они в первые дни агрессии смогли незначительным количеством боеспособных сил сдержать численно превосходящего противника, подчеркнул глава государства.

«Еще 15 месяцев назад мы не могли даже представить, что те задания, которые Украина выполняла в «горячих точках», станут чрезвычайно актуальными для нее самой. И ваш опыт, навыки и боевой дух сегодня нужны Украине», – сказал он.

Из рук президента высокие государственные награды получили 32 военнослужащих, в частности, 20 – военные Министерства обороны, 10 – служащие Министерства внутренних дел, 2 – Службы безопасности Украины. Всего к награде был представлен 41 миротворец, однако 9 из них сейчас выполняют боевые задания в зоне АТО.

Международный день миротворцев будет отмечаться 29 мая.