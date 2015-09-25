Партия местного самоуправления выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Кондрашова

Двадцать четвертого сентября 2015 года, состоялась X внеочередная конференция Киевской городской организации Политической партии местного самоуправления. Делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидатуру на пост городского головы столицы. В результате единогласного голосования за пост мэра Киева в ходе осенних выборов 2015 года будет бороться глава Совета Партии местного самоуправления Александр Кондрашов.

Партия местного самоуправления неоднократно сообщала о том, что одной из отличительных особенностей политической силы станет акцент на формировании списка кандидатов.

Единогласным голосованием делегаты конференции поддержали принципиальную позицию правления и совета политической силы не выставлять 120 кандидатов на все столичные округа, а доверить мандаты кандидатов в депутаты городского совета лучшим из лучших специалистов. В список вошли 25 кандидатов: представители науки, специалисты-практики в сфере муниципального управления, бизнеса, образования, медицины, спорта. Особое внимание уделено включению в партийный список представителей органов самоорганизации населения (ОСББ, комитетов жителей кварталов, микрорайонов, районов), которые, как ни кто другой, знают проблемы киевлян.

С полным списком кандидатов в депутаты Киевского городского совета можно познакомиться здесь http://parms.org.ua/oleksandr-kondrashov-kandydat-v-mery-kyyeva

Кандидатуру на пост мэра Киева в лице главы Совета Партии местного самоуправления, доктора наук государственного управления, заслуженного экономиста Украины Александра Кондрашова, представила руководитель правления политической силы Людмила Ефремова-Ладогубец.

«Киеву нужен новый мэр. Киеву нужен, прежде всего, хозяйственник. Киеву нужен человек, который готов взвалить на свои плечи огромную ответственность за изменение ситуации к лучшему. Киеву нужен политик, который не побоится требовать от центральной власти возвращения столице финансовых преференций в виде половины поступлений от налога на прибыль и в полном объеме налога на доходы физлиц. Нам нужен мэр, который прекратит практику финансового ограбления столицы правительством и добьется возвращения городу государственной субвенции на выполнение функций столицы. Финансовая самодостаточность станет залогом, отправной точкой повышения социальных стандартов жизни киевлян. Мы сможем установить за счет городского бюджета муниципальную надбавку учителям, врачам, работником коммунального хозяйства в виде 25% от должностного оклада. Мы сможем поощрять добросовестных плательщиков за коммунальные услуги скидкой при оплате счетов. Мы будем в состоянии обеспечить адресную социальную помощь инвалидам, ветеранам войны, одиноким матерям и многодетным семьям. У города появятся финансовые возможности для развития инфраструктурного хозяйства», - заявила Ефремова-Ладогубец.

Делегаты конференции единогласно поддержали Александра Кондрашова, выдвинув его кандидатуру на пост городского головы Киева.

Александр Кондрашов поблагодарил однопартийцев за оказанное высокое доверие. Он заявил о том, что Партия местного самоуправления является единственной политической силой, которая идет на выборы с конкретной, научно-обоснованной, социально-направленной программой действий, рассчитанной на решение наиболее актуальных проблем киевлян.

«Партия местного самоуправления сегодня единственная политическая сила, которая идет к киевлянам не с избитыми популистскими лозунгами общегосударственного масштаба, а с конкретной программой действий. Мы знаем и готовы взять на себя полную ответственность за создание самодостаточной модели местного самоуправления, первичным субъектом которой будут территориальные общины домов, кварталов, микрорайонов и районов столицы. Партия местного самоуправления заметно отличается от других политических сил. Мы создали научно-экспертный совет, в состав которого вошли ведущие ученые стран в области государственного и муниципального управления. С их помощью, Партия местного самоуправления разработала «Стратегическую (дорожную) карту», которая станет методическим пособием для депутатов Киевсовета и городского головы. Мы создали единый электронный кадровый резерв, который позволит отобрать на вакантные должности в Киевской городской государственной администрации лучших профильных специалистов. Партия местного самоуправления выступает за полную перезагрузку власти, возвращение к процессам управления Киевом опытных, высокообразованных людей, которые посвятили десятки лет своей жизни развитию родного города и готовы взять на себя полную ответственность за судьбу столицы», - заявил Александр Кондрашов.

Кандидат на пост мэра Киева добавил, что Партия местного самоуправления знает, что делать, как делать, и кто сделает столицу комфортной для жизни киевлян!

Кондрашов Александр Николаевич

Родился 12 августа 1974 года в Киеве. В 1996 году окончил Киевский международный университет гражданской авиации по специальности экономист, в 2002-м – Академию государственной налоговой службы Украины по специальности правоведение. Доктор наук по государственному управлению. Государственный советник налогового и таможенного дела 3 ранга. Заслуженный экономист Украины. Награжден государственными наградами и знаками отличия. Трудовой путь начал в 1997 году на должности инспектора налоговой милиции и прошел его до начальника Главного управления Миндоходов в Крыму. Свободное время посвящает науке и спорту. Автор трех научных монографий: «Промышленность в национальной инновационной системе Украины» (2005), «Промышленная политика в Украине: теория, методология, практика управления» (2008), «Пути формирования и развития самодостаточных субъектов муниципального движения: европейские измерения и ориентиры» (2013). Член специализированного научного совета, профессор кафедры Академии муниципального управления в Киеве. Женат. Отец 3 детей.