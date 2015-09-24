Ложкин заявляет, что ему ничего неизвестно об уголовном деле

Об этом глава Администрации президента Украины Борис Ложкин сказал в комментарии ЛІГА.net, комментируя заявление депутата из фракции БПП Сергея Лещенко о том, что в Австрии главу АП проверяют по делу об отмывании денег.

"Правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались ко мне с какими-либо претензиями. В случае поступления соответствующих запросов, для меня не является проблемой предоставить исчерпывающую информацию", - заявил глава АП.

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Он также отметил, что, будучи долгое время бизнесменом, а последние 15 месяцев работая на государственной службе, "действовал, действует и намерен действовать прозрачно и открыто, в полном соответствии с законодательством".

Как известно, ранее депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что Австрия якобы направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи в расследовании, которое проводится Веной в отношении транзакций, осуществленных Ложкиным.