Украина относится к "плану Мореля" как к его частному мнению – Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью украинским телеканалам.

Порошенко прокомментировал информацию в СМИ о плане координатора рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехстороннего контактной группы Пьера Мореля, который якобы предусматривает проведение выборов на оккупированном Донбассе без отвода тяжелого вооружения и вывода иностранных войск.

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В частности, президент заявил, что Украина к этому плану может относиться "как к частному мнению господина Мореля. И уверен, что украинская сторона абсолютно четко и последовательно проводит позицию относительно имплементации Минских соглашений".

По сообщениям в СМИ, во время встреч Трехсторонней контактной группы в Минске с участием украинской стороны идет активное обсуждение специального закона для проведения выборов на неконтролируемых территориях Донбасса.

Издание ZN.UA указывало, что "после завершения встречи Министерство иностранных дел Германии опубликовало заявление, в котором, в частности, отмечалось: "Условия и сроки проведения местных выборов будут определены в рабочей группе по вопросам политики Трехсторонней контактной группы. Они опираются на предложения координатора соответствующей рабочей группы Пьера Мореля".

Официально "план Мореля" называется "Элементы для временного закона о местных выборах в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".

Отмечалось, что политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы обсуждает возможность разработки специального закона, позволяющего провести выборы на неконтролируемых территориях в рамках украинского законодательства.

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"Эта возможность закреплена решением глав МИД четырех государств. И эта возможность далее обсуждается сторонами. И будет обсуждаться вплоть до парижского саммита "нормандской четверки", то есть как минимум до конца сентября, несмотря на "указ" Захарченко о проведении собственных выборов", - написало издание.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не поддерживает идею предоставления гражданам права свободно владеть оружием. Также президент выразил уверенность, что "повышение эффективности деятельности правоохранительных органов должно увеличивать безопасность украинцев".