Кравчука избрали председателем "Движения за Украину в НАТО"
17:49, 19 сентября 2015Политика
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Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой общественной организации "Движение за Украину в НАТО".
Первый президент Украины Леонид Кравчук / Фото УНИАН
Об этом в своем Twitter сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.
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"Кравчук избран председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО", - написал Огрызко.
Л.Кравчука избрали Председателем общественной організаціії "Движение за Украину в НАТО".
— Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) September 19, 2015
Ранее он сообщил, что сегодня началась работа учредительного собрания "Движение за Украину в НАТО".
"Поможем власти быть решительной", - добавил экс-глава МИД в сообщении.
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