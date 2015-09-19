Кравчука избрали председателем "Движения за Украину в НАТО"

17:49, 19 сентября 2015
Политика
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Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой общественной организации "Движение за Украину в НАТО".

Кравчук / Фото: УНИАН

Об этом в своем Twitter сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

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"Кравчук избран председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО", - написал Огрызко.

Ранее он сообщил, что сегодня началась работа учредительного собрания "Движение за Украину в НАТО".

"Поможем власти быть решительной", - добавил экс-глава МИД в сообщении.

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