Кравчука избрали председателем "Движения за Украину в НАТО"

Об этом в своем Twitter сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

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"Кравчук избран председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО", - написал Огрызко.

Л.Кравчука избрали Председателем общественной організаціії "Движение за Украину в НАТО". — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) September 19, 2015

Ранее он сообщил, что сегодня началась работа учредительного собрания "Движение за Украину в НАТО".

"Поможем власти быть решительной", - добавил экс-глава МИД в сообщении.