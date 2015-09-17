В Минобороны рассказали об открытии полноценного представительства НАТО в Украине
Открытие полноценного представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине улучшит уровень взаимодействия между Украиной и Альянсом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.
Заместитель министра проинформировал о визите в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
В ходе визита будет подписано соглашение о статусе представительства НАТО в Украине. По словам Долгова, это соглашение свидетельствует об усилении сотрудничества между Украиной и Альянсом.
Соглашение будет подписано между НАТО и Кабмином и зафиксирует статус дипломатического представительства Альянса в Украине.
По словам Долгова, в настоящее время Альянс в Украине имеет два представительства - Офис связи НАТО и Центр информации и документации НАТО. Объединив эти представительства под одним соглашением, оба направления продолжат функционировать по своим определенным приоритетам.
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"Изменится то, что, изменив статус представительства НАТО, мы на будущее намного упрощаем формальные процедуры взаимодействия по отдельным проектам", - отметил заместитель министра.
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Он отметил, что в соответствии с этим соглашением, произойдет повышение политического статуса миссии НАТО в Украине.
Как сообщал УНИАН, во время визита Столтенберга НАТО откроет в Украине свое полноценное представительство.