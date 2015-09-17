В Минобороны рассказали об открытии полноценного представительства НАТО в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.

Заместитель министра проинформировал о визите в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В ходе визита будет подписано соглашение о статусе представительства НАТО в Украине. По словам Долгова, это соглашение свидетельствует об усилении сотрудничества между Украиной и Альянсом.

Соглашение будет подписано между НАТО и Кабмином и зафиксирует статус дипломатического представительства Альянса в Украине.

По словам Долгова, в настоящее время Альянс в Украине имеет два представительства - Офис связи НАТО и Центр информации и документации НАТО. Объединив эти представительства под одним соглашением, оба направления продолжат функционировать по своим определенным приоритетам.

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"Изменится то, что, изменив статус представительства НАТО, мы на будущее намного упрощаем формальные процедуры взаимодействия по отдельным проектам", - отметил заместитель министра.

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Он отметил, что в соответствии с этим соглашением, произойдет повышение политического статуса миссии НАТО в Украине.

Как сообщал УНИАН, во время визита Столтенберга НАТО откроет в Украине свое полноценное представительство.