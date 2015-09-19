Защита Мосийчука обжалует решение суда о взятии его под стражу на следующей неделе – адвокат

Как передает УНИАН, об этом в эфире телеканала "112" заявила его адвокат Оксана Мельник.

"Однозначно, мы будем подавать апелляционную жалобу на следующей неделе", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании меры пресечения народному депутату от Радикальной партии Мосийчуку в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры.

Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Киева.

17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие относительно судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.