На местных выборах смогут проголосовать только около 10% переселенцев – волонтер

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила Александра Дворецкая, координатор правового направления волонтерской инициативы "Восток-SOS".

Она отметила, что в целом это около миллиона человек, достигших избирательного возраста, которые могли бы проголосовать.

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"Но если говорить о тех, кто действительно будет это делать, кто действительно придет к избирательным органам ведения Государственного реестра избирателей, подаст заявление и изменит избирательный адрес и пойдет на голосование, то, думаю, что речь идет об около 10 процентах от общего количества. То есть реально это сделают до 100 тысяч человек», – считает волонтер.

При этом она отметила, что переселенцы не будут участвовать в выборах не из-за низкой политической активности, а из-за того, что заняты поиском жилья и работы.

Кроме того, Дворецкая сообщила, что волонтеры "Восток-SOS" присоединились к поддержке законопроекта 2501а-1, предусматривающего изменение избирательного адреса и уведомительный характер, то есть избиратель приходит за 15 дней в органы ведения реестра, подает личное заявление, получает такое право и голосует в день выборов.