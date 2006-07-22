Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настроен на сотрудничество с парламентом и будущим правительством ради стабильности государства, его развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу.

“Вместе мы должны приложить усилия для закрепления позитивных тенденций в экономике”, - добавил глава государства.

Отметив, что предложение коалиции по кандидатуре будущего премьер-министра к нему поступило (предложение по кандидатуре Виктора ЯНУКОВИЧА), В.ЮЩЕНКО заявил: “В соответствии с Конституцией, у главы государства есть 15 дней для того, чтоб определиться относительно представления этой кандидатуры на утверждение Верховной Рады. Я буду действовать исключительно в нормах украинского законодательства, принимая ответственное для страны решение относительно будущего парламента и правительства. Свое решение я оглашу в определенный Конституцией срок”.

По словам В.ЮЩЕНКО, стране необходимо эффективное правительство, которое продолжит начатые реформы и будет наращивать темпы экономического роста.