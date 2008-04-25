Тимошенко не стала ждать 10 дней

Правительством отклонены протесты Генеральной прокуратуры Украины относительно распоряжений Кабинета Министров Украины о руководстве Фонда государственного имущества и условиях приватизации Одесского припортового завода.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Генеральная прокуратура Украины вынесла протест на распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с проведением служебного расследования, а также об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

В соответствии с законом о прокуратуре, протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Как сообщалось, 6 февраля Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Между тем 7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в КС представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства по руководству Фонда госимущества.

В то же время сегодня, 25 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

Она также сообщила, что Конституционный Суд 17 апреля текущего года принял постановление об отказе в конституционном производстве по обращению Президента о соответствии Конституции отстранения В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее заместителей от должности и назначения новых руководителей.

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке указов Президента по В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а также о назначении новых руководителей Фонда госимущества, а также остановил все приказы В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО сегодня повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОПЗ.