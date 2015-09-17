Ляшко обвинил следователя в том, что на помощников Мосийчука одевали наручники

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на двух мужчин, как потом выяснилось, они являются помощниками Мосийчука, были надеты наручники. Через несколько минут после вмешательства людей и, в частности, народных депутатов, с помощников Мосийчука сняли наручники.

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Во время разговора со следователями Генпрокуратуры Ляшко спросил: “На каком основании на помощников Мосийчука были надеты наручники?”.

Следователь ответил, что это была ошибка.

Все эти события происходили возле автомобиля, в котором производится обыск и который, как предполагают журналисты, принадлежит Мосийчуку.

В то же время депутат от РП Андрей Лозовой не подтверждает, что это авто принадлежит Мосийчуку.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.