Правоохранители возле Рады обыскивают автомобиль радикала Мосийчука (фото)
19:05, 17 сентября 2015Политика
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Правоохранители возле здания Верховной Рады проводят обыск в автомобиле, в котором ездит народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
Сегодня Рада дала согласие на арест Мосийчука / Кадр трансляции канала "112 Украина"
Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль стоит фактически на пересечении улицы Грушевского и Шелковичной.
Обыск проводится с участием лиц с шевронами СБУ.
На данный момент человек в штатской одежде осматривает все вещи, лежащие в машине, рассматривает содержимое пакетов, проверяет одежду.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.
Кроме того, возле автомобиля стоят двое задержанных мужчин в штатском.
Однако сотрудники СБУ отказываются от комментариев относительно того, кто эти люди.
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