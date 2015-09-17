Правоохранители возле Рады обыскивают автомобиль радикала Мосийчука (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль стоит фактически на пересечении улицы Грушевского и Шелковичной.

Обыск проводится с участием лиц с шевронами СБУ.

На данный момент человек в штатской одежде осматривает все вещи, лежащие в машине, рассматривает содержимое пакетов, проверяет одежду.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

Кроме того, возле автомобиля стоят двое задержанных мужчин в штатском.

Однако сотрудники СБУ отказываются от комментариев относительно того, кто эти люди.