Ющенко позвал к себе свою партию?

В пятницу в секретариате президента проходит встреча президента Виктора Ющенко с президиумом партии НСНУ.

Как сообщают источника Украинской правдыв партии, встреча началась приблизительно два часа назад.

По словам собеседника, на встрече обсуждаются "текущие вопросы".

"Обсуждаются текущие вопросы, поскольку президиум партии встречается со своим почетным главой", - сказал он.