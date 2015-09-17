Стало известно, кто попал под новые украинские санкции: "Аэрофлот", "Лаборатория Касперского" и другие

Под новые украинские санкции попали 388 физических и 105 юридических лиц. Об этом говорится в приложениях к указу президента, передает ТСН.

Среди них — российские министры, военные чиновники, журналисты, судьи, продлевавшие арест Савченко, крымские сепаратисты и боевики с Донбасса, авиакомпании, СМИ и другие.

В частности, в санкционном списке оказались глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, министр обороны России Сергей Шойгу и два его заместителя. Также под санкции попали глава Чечни Рамзан Кадыров, 16 депутатов Госдумы и три члена Совета Федерации. Среди депутатов — спикер Сергей Нарышкин, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и певец-депутат Иосиф Кобзон.

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Санкции наложены на боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, Дениса Пушилина, Андрея Пургина, Алексея Карякина, Александра Ходарковского, "Моторолы" и Эдуарда Басурина. В список попали и отставные боевики Игорь Гиркин и Павел Губарев. В "черный список" попал и экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев.

Среди тех, кто оказался под санкциями, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также журналисты информационного агентства RUPTLY, телекомпании НТВ, Первого канала, телеканала RT, газеты "Известия", "Российской газеты" и других изданий.

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Активы попавших под санкции лиц в Украине блокируются, также ограничивается их право пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом и приостанавливается выполнение экономических и финансовых обязательств.

Среди компаний, которые попали под санкции, - крупнейшие российские авиакомпании "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии", а также крупнейший российский железнодорожный оператор ОАО "Первая грузовая компания" и его украинская дочерняя компания.

В список попали Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России, производители антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", оборонный концерн "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России", Газпромбанк, Россельхозбанк и ряд крымских предприятий.

Санкции наложены на ряд российских СМИ: Первый канал, телеканалы "РТР-Планета", "Россия 24", НТВ.

Санкции предусматривают блокировку активов и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

В отношении авиа- и железнодорожных компаний санкции предусматривают ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России.