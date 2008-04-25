Тимошенко и Портнов заняли кабинет Семенюк

Кабинет главы Фонда госимущества заняли премьер-министр Юлия Тимошенко и народный депутат от БЮТ Андрей Портнов.

Об этом ИМК заявила пресс-секретарь Соцпартии Украины Ирина Гаврилова.

"Валентина Петровна после эфира на Радио "Свобода" едет в Фонд госимущества. А в ее отсутствие в помещение Фонда зашли премьер-министр Юлия Тимошенко и депутат от БЮТ Андрей Портнов. Они заняли кабинет главы ФГИУ", - заявила она.

На уточняющий вопрос, откуда ей известна эта информация, Ирина Гаврилова ответила: "Это по информации пресс-секретаря Семенюк-Самсоненко".

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока отказалась прокомментировать ситуацию. Она сообщила, что сегодня по этому поводу будет проведена экстренная пресс-конференция.