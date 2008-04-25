Тимошенко и Портнов заняли кабинет Семенюк
11:22, 25 апреля 2008Политика
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Сорока отказалась комментировать ситуацию
|Андрей Портнов
Об этом ИМК заявила пресс-секретарь Соцпартии Украины Ирина Гаврилова.
"Валентина Петровна после эфира на Радио "Свобода" едет в Фонд госимущества. А в ее отсутствие в помещение Фонда зашли премьер-министр Юлия Тимошенко и депутат от БЮТ Андрей Портнов. Они заняли кабинет главы ФГИУ", - заявила она.
На уточняющий вопрос, откуда ей известна эта информация, Ирина Гаврилова ответила: "Это по информации пресс-секретаря Семенюк-Самсоненко".
Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока отказалась прокомментировать ситуацию. Она сообщила, что сегодня по этому поводу будет проведена экстренная пресс-конференция.
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