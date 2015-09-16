К работе министра Пивоварского есть претензии - Кононенко

По его словам, основные недочеты проявляются в кадровой работе главы транспортного ведомства.

«Господин Пивоварский проводил и проводит очень слабую кадровую политику. Это много обсуждалось. Это и вопросы назначения в «Укрзализныце», вопросы назначения руководителей ключевых портов страны, вопросы по другим должностям… В части кадровой политики к нему есть много вопросов», - заявил Игорь Кононенко.

В то же время Игорь Кононенко сообщил, что пока не получал официального предложения занять пост главы транспортного ведомства, однако обязательно рассмотрит его, если такое предложение от главы правительства поступит.

«На сегодня я работаю в парламенте и пока дальше планирую работать в парламенте. Если будут какие-то предложения относительно правительства лично от премьер-министра, я буду их рассматривать», - отметил он.

Напомним, ранее народный депутат Татьяна Черновил заявила, что вопрос отставки министра инфраструктуры Андрея Пивоварского назрел давно. В то же время член Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко заявил, что на сегодня Министерство инфраструктуры является одним изнаиболее коррумпированных ведомств. Политолог Вадим Карасев заявил, что «есть очень большая вероятность, что кресло (министра) получит Игорь Кононенко, один из лидеров фракции БПП в Верховной Раде».