Ющенко категорически против приватизации государственных банков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против приватизации государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что разговоры о приватизации этих банков не имеют под собой достаточных оснований, поскольку эти банки являются прибыльными. Он также заметил, что руководство некоторых стран, наоборот, пытается их приобрести.

В целом, говоря о приватизации, Президент отметил, что полученные от продажи предприятий средства должны направляться сугубо на развитие производства, а не на проедание. В.ЮЩЕНКО назвал такие инициативы «политическими конфетками».

Он также убежден, что перед приватизацией необходимо оздоровить и увеличить привлекательность объектов, а затем, после надлежащей рекламы, проводить публичную приватизацию.

По убеждению главы государства, проведение приватизации другим способом «является сладким популизмом, который не выведет национальную экономику на более высокий уровень».

В.ЮЩЕНКО также высказался за принятие общенациональной концепции приватизации на ближайшие 3-5 лет перед непосредственной продажей предприятий.

Также Президент заметил, что согласится на приватизацию лишь той части припортового завода, которая производит продукты химии, вместе с тем он категорически против приватизации трубопровода и компонента, который обеспечивает перевалку аммиака.