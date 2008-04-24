Кличко обещает дотянуть Киев до уровня Праги или Копенгагена

Кандидат на должность городского председателя Киева Виталий КЛИЧКО сегодня представил свою команду и Стратегию развития Киева «Лицом к киевлянам».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличка, приоритетом деятельности своей команды после выборов В.Кличко назвал проведение системных реформы в городе и улучшения жизни киевлян.

По его словам, Киев до сих пор не имеет стратегии развития, поэтому в Блоке была разработана программа развития столицы на 20 лет, предусматривающая решение основных проблем города.

"У нас катастрофические проблемы с дорожными заторами, с инженерными коммуникациями и с качеством жилищно-коммунальных услуг. По каждой из таких проблем мы имеем решение, мы предлагаем конкретные механизмы вывода города из системного кризиса", - сказал В.Кличко.

Он убежден, что реализация программы «лицом к киевлянам» позволит Киеву приблизиться к таким городам как Прага или Копенгаген.

Кандидат в мэры отметил, что в свою команду он приглашал людей по двум основным принципам: высокие моральные качества и профессионализм. "Они несут ответственность перед каждым киевлянином и передо мной", - отметил В.Кличко.

Он, в частности, отметил, что Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ в его команде будет отвечать за бюджетную и инвестиционную политику, Наталия НОВАК – за реализацию социальной и гуманитарной политики в городе, Анатолий КОВАЛЕНКО – за экологическую безопасность киевлян и усиление роли общин города, Иван ПЛАЧКОВ – за вопросы энергетической политики и ключевые вопросы жизнедеятельности столицы.

Доверенными лицами В.Кличко стали финансист Игорь ЮШКО, бывший руководитель Национального центрального бюро Интерпола, народный депутат Кирилл КУЛИКОВ и известный философ, академик Мирослав ПОПОВИЧ.