Ужгородский городской совет заблокировали наряды милиции
15:17, 24 апреля 2008Политика
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Изымается официальная документация
|Сергей РАТУШНЯК
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Ужгородского городского совета Олег ПОДЕБРИЙ, сегодня утром работники милиции заблокировали второй этаж городского совета.
«Более 20 милиционеров заблокировали второй этаж, где находятся кабинеты фонда коммунального имущества», - добавил он.
По его словам, работники милиции и прокуратуры изымают официальную документацию фонда.
О.ПОДЕБРИЙ также сообщил, что вчера вечером правоохранители задержали городского председателя Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА и направили его на допрос в городскую прокуратуру.
Недавно прокурор Ужгорода Александр СТРАТЮК возбудил уголовное дело относительно незаконных действий городской власти в сфере приватизации земли.
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