Ужгородский городской совет заблокировали наряды милиции

15:17, 24 апреля 2008
Политика
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Изымается официальная документация

Сергей РАТУШНЯК
Ужгородский городской совет заблокирован нарядами милиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Ужгородского городского совета Олег ПОДЕБРИЙ, сегодня утром работники милиции заблокировали второй этаж городского совета.

«Более 20 милиционеров заблокировали второй этаж, где находятся кабинеты фонда коммунального имущества», - добавил он.

По его словам, работники милиции и прокуратуры изымают официальную документацию фонда.

О.ПОДЕБРИЙ также сообщил, что вчера вечером правоохранители задержали городского председателя Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА и направили его на допрос в городскую прокуратуру.

Недавно прокурор Ужгорода Александр СТРАТЮК возбудил уголовное дело относительно незаконных действий городской власти в сфере приватизации земли.

 

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