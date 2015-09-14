Тягнибок задумал очередной пикет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал в комментарии журналистам после завершения 32 съезда “Свободы”.

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“Если подтвердится информация, что Аваков будет отчитываться перед парламентом в пятницу, значит мы такой будем организовывать пикет в пятницу. Требование - отставка Авакова”, - сказал Тягнибок.

Он также отметил, что “Свобода” подаст заявку в Киевскую администрацию о проведении мирного пикета, и они требуют от правоохранительных органов и спецслужб обеспечить соблюдение порядка во время этого пикета.