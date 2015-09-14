Тягнибок задумал очередной пикет
17:59, 14 сентября 2015Политика
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Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок не исключает проведения в пятницу пикета возле Верховной Рады с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Тягнибок не исключает проведение в пятницу пикета возле ВР за отставку Авакова / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал в комментарии журналистам после завершения 32 съезда “Свободы”.
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“Если подтвердится информация, что Аваков будет отчитываться перед парламентом в пятницу, значит мы такой будем организовывать пикет в пятницу. Требование - отставка Авакова”, - сказал Тягнибок.
Он также отметил, что “Свобода” подаст заявку в Киевскую администрацию о проведении мирного пикета, и они требуют от правоохранительных органов и спецслужб обеспечить соблюдение порядка во время этого пикета.
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