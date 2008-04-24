Шендерович: я внимательно всматриваюсь в черты Путина, может, все-таки он еврей

Президент РФ Владимир ПУТИН согласился стать премьером, чтобы, опираясь на парламентскую фракцию единороссов, иметь возможность устроить импичмент своему преемнику Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Об этом заявил оппозиционный политик и сатирик Виктор ШЕНДЕРОВИЧ в интервью УНИАН. "ПУТИН во главе «Единой России»... Здесь все понятно. Ему нужно же кем-то быть. Знаете, есть такой анекдот об англичанине и еврее. Англичанин уходит, не попрощавшись, а еврей прощается, но не уходит. Поэтому у меня есть подозрения, что Путин - еврей, потому что он то попрощался с нами, но не ушел и не собирается. Я теперь внимательно начал всматриваться в черты его лица, может, все-таки он еврей", - иронизирует ШЕНДЕРОВИЧ.

Российский политик считает, что ПУТИН не уходит не по своей воли: "Думаю, он хотел бы пойти на отдых. Он же не маньяк власти, он не ЛУКАШЕНКО, не Туркменбаши, то есть он не человек власти. Но ему опасно уходить, потому что как только он попробует отойти от всех рычагов власти, он станет не национальным лидером, субъектом права, мягко говоря. До него есть очень много вопросов, начиная от ЮКОСа (российская нефтяная компания, которая была объявлена банкротом в 2006 году – УНИАН), который был удивительным образом разделен между его близкими друзьями, заканчивая Бесланом (речь идет о школе, которую захватили террористы и в ходе провальной операции спецслужб погибло 329 лиц, из них 159 детей – УНИАН).

Потому он и пошел в премьеры, закрепился лидером парламентской фракции, чтобы иметь возможность устроить импичмент МЕДВЕДЕВУ, если тот плохо будет вести себя".