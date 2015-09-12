Порошенко обсудил с министром финансов США ход реализации реформ и борьбы с коррупцией в Украине

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент Украины выразил солидарность с американским народом в годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

Собеседники обсудили ход реформирования Украины в банковской, налоговой, финансовой сферах и в области борьбы с коррупцией. В этом контексте министр финансов США отметил «значительные успехи Украины», которые сложно было представить еще год назад в условиях войны.

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Джейкоб Лью поздравил украинскую власть с удачным завершением переговоров с кредиторами и выразил надежду на поддержку реструктуризации долгов украинским парламентом.

Собеседники согласились на важности стабилизации финансовой системы Украины для перехода к экономическому росту.

Министр финансов заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину в это непростое время, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд. Собеседники подчеркнули необходимость дальнейшей координации усилий для обеспечения международной поддержки Украины в условиях агрессии со стороны России.