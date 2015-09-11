Экс-премьер Великобритании положительно оценил продвижение Украины по пути реформ

Об этом Блэр сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Блэр также заверил Порошенко в полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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В свою очередь президент поблагодарил Блэра за мощную защиту Украины Великобританией на международной арене в течение длительного времени.

«Ваша страна является одним из сильнейших адвокатов Украины в процессе ее евроинтеграции и оказывает значительную помощь в экономической, политической, социальной сферах и в сфере безопасности», - сказал глава государства.

Он проинформировал Блэра о ситуации на Донбассе, отметив при этом практически полное соблюдение режима прекращения огня с конца августа этого года – первое за последние полтора года.

Президент также напомнил, что ЕС продлил действие санкций против России, что «демонстрирует единство Европейского Союза» и является жизненно необходимым для Украины.