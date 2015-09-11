Экс-президент Европейского Совета назвал достижением единство ЕС в вопросе санкций для России

Об этом Ромпай сказал в Брюсселе, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, есть ли еще Украина и Россия в его повестке дня в качестве новоизбранного президента Европейского политического центра.

«Во времена своего мандата я был очень вовлечен в украинский кризис, и расцениваю как большое достижение внешней политики то, что мы получили для санкций вместе все 28 стран-членов. Это не было совсем очевидным (что так произойдет), над этим мы работали очень тяжело», - рассказал он.

Читайте такжеУкраинский интерес. Европейская диалектика, испытание НАТО и подарок от ОПЕК

Ромпай подчеркнул, что санкции принимались «не ради самих санкций». «Это – инструмент, чтобы вести серьезные переговоры и получить решение, которое будет продолжаться. У нас есть только один инструмент давления – санкции, и мы смогли договориться. Лично я убежден, что, может, не сразу, но это сделает большой вклад в окончательное решение», - считает экс-президент ЕС.

Читайте такжеВыход Греции из еврозоны повлияет на противостояние Украины и России - экс-президент Совета Европы

Он также выразил убеждение, что для Украины «сейчас самое важное – это полное выполнение Минских договоренностей». «Но мы еще не там. Если это будет выполнено, это будет большим шагом к длительному миру, чтобы мы получили внутренне новую Украину с большей децентрализацией, демократией, со многими реформами. Но мы также должны отреагировать на будущую внешнюю позицию Украины – это ли будущее в ЕС, НАТО, и какие отношения мы будем иметь с крупнейшим соседом, географически неизбежным соседом, Россией», - добавил Ромпей.