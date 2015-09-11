Бывший президент Латвии назвала нынешнюю власть России "психопатической"

Об этом сказала Вайра Вике-Фрейберга, которая занимала пост президента Латвии в период с 1999 до 2007 года, передает ZN.UA. "Мы имеем общую границу со страной, которой руководит психопатическая власть, которая живет своими иллюзиями. Я знаю, что такое психопаты, потому что в начале своей карьеры, я имела дело с такими людьми. Они могут резко менять свое настроение и впадать в крик и истерию", - оценила она поведение Кремля.

Читайте такжеЭкс-президент Латвии: мы были бы следующими, если бы не НАТО

По ее мнению, нельзя вести политику задабривания с такой властью России, поскольку она никогда не будет довольна. "Если Россия будет успокоена, довольна и ей гарантируют безопасность, мы будем в ситуации, схожей с той, которую когда-то описал Мольер: мнимый больной беспокоится и дальше обвиняет всех вокруг в своих недугах. Здесь так же, не надо уклоняться от обороны, а готовиться к обороне", - сказала бывший президент Латвии.

При этом, она отметила, что Украина после распада СССР совсем не занималась реформами, надеясь, что все как-то произойдет само собой. А теперь, когда Россия развязала войну, украинская сторона страдает еще и из-за своей экономической слабости, которая стала следствием бездействия в 90-х годах.