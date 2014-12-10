Военная авиация РФ над Балтикой не только "демонстрация силы", но и разведка - экс-президент Латвии

Полеты российской военной авиации над Балтийским морем самого территорий Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции являются не только «демонстрацией силы», а и своеобразной разведывательной акцией. Так же можно расценить и нарушения военными кораблями России морской границы Латвии.

Как передает Радио Свобода, об этом заявила бывший президент Латвии (1999 - 2007 г) Вайра Вике Фрейберга.

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«Нарушение воздушного и морского границы стран Балтийского региона со стороны России я бы назвала демонстрацией силы - мол, смотрите. Российские вооруженные силы мощные и быстрые. С другой стороны, это выглядит как своеобразная разведка - россияне проверяют, как быстро (за сколько секунд или минут) страны Балтийского региона, корабли или самолеты НАТО способны отреагировать на нарушение международных вод или воздушного пространства. И менее всего такие «маневры» можно назвать дружескими», - подчеркнула Фрейберга.

Сейчас экс-президент Латвии возглавляет международный Мадридский клуб, в состав которого входят бывшие руководители более ста государств. Сфера интересов профессора Фрейберги - проблемы региональной безопасности и борьба с современным тоталитаризмом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Россия продолжает наращивать присутствие военных самолетов в Балтийском регионе.