Порошенко: Ни один российский танк или солдат не покинули Украину
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ни один российский танк и ни один солдат не покинули Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции в Киеве.
По его словам, ни один российский танк и ни один солдат не покинули Украину.
"Наши разведывательные источники вместе с нашей спутниковой разведкой подтверждают, и наши трансатлантические партнеры подтверждают, что в Украине есть место, где просто не дают доступа наблюдателям ОБСЕ", - сказал он.
Читайте такжеПорошенко прокомментировал присутствие российских "зеленых человечков" в Сирии
Ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что противник ни разу не нарушал перемирие и соответственно не применял оружие.
В пресс-центре подчеркнули, что полное прекращение огня предоставляет большие возможности украинцам для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания нормального транспортного и логистического сообщения, более активно будут проводиться работы по разминированию местности.