Порошенко: Ни один российский танк или солдат не покинули Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции в Киеве.

По его словам, ни один российский танк и ни один солдат не покинули Украину.

"Наши разведывательные источники вместе с нашей спутниковой разведкой подтверждают, и наши трансатлантические партнеры подтверждают, что в Украине есть место, где просто не дают доступа наблюдателям ОБСЕ", - сказал он.

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Ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что противник ни разу не нарушал перемирие и соответственно не применял оружие.

В пресс-центре подчеркнули, что полное прекращение огня предоставляет большие возможности украинцам для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания нормального транспортного и логистического сообщения, более активно будут проводиться работы по разминированию местности.