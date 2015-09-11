Впервые за полтора года сутки в зоне АТО прошли без жертв и выстрелов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сегодня впервые за полтора года на протяжении 24 часов не было жертв и выстрелов на востоке страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве.

“Я хочу сказать, что сегодня первый день за полтора года, когда на протяжении 24 часов мы не имели жертв и выстрелов”, - сказал Порошенко.

Ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что противник ни разу не нарушал перемирие и соответственно не применял оружие.

В пресс-центре подчеркнули, что полное прекращение огня предоставляет большие возможности украинцам для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания нормального транспортного и логистического сообщения, более активно будут проводиться работы по разминированию местности.