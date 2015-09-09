Большие партии начали кампании по дискредитации конкурентов - эксперт

Такое мнение в комментарии высказал руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По словам эксперта, главными на этих выборах станут технологии электорального уничтожения. «Дискредитация конкурентов будет происходить в основном через упоминания о каких-то ошибках в прошлом. Так Тимошенко припомнят газовые контракты 2009 года, пропрезидентской силе – предложения по децентрализации, а «Оппозиционному блоку» - любовь к России», - отметил Вадим Карасев.

Партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», в которую недавно влился «УДАР»,придется нести перед избирателем всю ответственность за ситуацию в государстве, ведь на этих выборах именно она олицетворяет власть. «Партия Ляшко или «Самопомощь» которые, не голосовали за изменения в Конституцию, будут критиковать президентский вариант децентрализации», - отметил эксперт.

В кампании против «Оппозиционного блока» основным станет утверждение о том, что эта сила остается верной пророссийскому курсу. «Сам же «Оппозиционный блок» подводит избирателей к мысли, что его основной конкурент - партия «Наш край» - состоит из «регионалов». Хотя на самом деле именно «Оппоблок» - перекрашенная Партия регионов», - подчеркнул эксперт. Такими шагами «Оппозиционный блок» намерен аккумулировать голоса сторонников бывшей ПР и лишить молодые проекты электоральной поддержки.

При этом Вадим Карасев отметил, что на местных выборах людей в первую очередь волнуют вопросы инфраструктуры, коммунального хозяйства, коммунальных тарифов.

Напомним, что 5 сентября в Украине официально стартовала кампания местных выборов, которые состоятся 25 октября. Однако эксперты отмечают, что значительное количество потенциальных кандидатов и местных организаций политических партий начали избирательные кампании еще до официального старта избирательного процесса.