Европарламент направит своих наблюдателей на местные выборы 25 октября

Сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайеттом и Главой Представительства Европейского Союза в Украине Яном Томбински. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Читайте такжеПорошенко одобрил проведение первых выборов в объединенных общинах 25 октября

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с подготовкой проведения местных выборов 25 октября 2015 года. Помимо прочего, Охендовский проинформировал собеседников, что в Комиссии налажена уже многолетнее тесное и эффективное сотрудничество с Международным фондом избирательных систем (IFES) в обучении членов избирательных комиссий. ЦИК планирует продолжать эту работу и сейчас. Ведь, учитывая, что в результате принятия нового закона существенно изменилась избирательная система, по которой будут проводиться эти выборы, члены территориальных и участковых избирательных комиссий нуждаются в серьезной подготовке к выполнению своих обязанностей.

Коснулись собеседники и вопросов международного наблюдения за нынешними местными выборами. В частности, посол Ян Томбински сообщил, что планирует направить своих представителей в Украину и Европейский парламент. «Да, это не совсем обычная практика для Европарламента - отправлять своих наблюдателей на местные выборы. Но учитывая нынешнюю ситуацию в вашей стране мы пойдем на такой шаг. И, считаю, он будет оправданным», - отметил Глава Представительства ЕС в Украине.

В свою очередь Пайетт выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Харьковской области, где территориальное управление юстиции отказывается регистрировать местные организации политической партии «Оппозиционный блок», что делает невозможным участие ее представителей в местных выборах. Председатель ЦИК поддержал это беспокойство, отметив, что решение этого вопроса входит в компетенцию органов исполнительной власти, в частности - Министерства юстиции Украины.

Также Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине обратился и к вопросу проведения местных выборов на контролируемых Украинской властью территориях Донецкой и Луганской областей. И добавил при этом, что при их проведении очень важно придерживаться высочайших европейских избирательных стандартов.

Читайте такжеВ состав избиркомов на местных выборах войдут представители 92 партий - ЦИК

Томбински очередной раз выразил поддержку Комиссии и подчеркнул: «У нас есть к Центральной избирательной комиссии большой кредит доверия, учитывая, в частности, и итоги промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 205 в Чернигове. Ведь там была очень тяжелая политическая ситуация, но ЦИК мастерски справилась со своими обязанностями в тех непростых условиях. Поэтому есть все основания надеяться на подобный успех Комиссии и во время местных выборов 25 октября 2015 года».

Председатель ЦИК выразил надежду и на дальнейшую помощь со стороны соответствующих международных организаций, в частности ОБСЕ и IFES, подчеркивается в сообщении.