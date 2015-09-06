Порошенко не слышал, чтобы в коалиции вели речь о смене правительства

Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам, отвечая на вопрос.

“Отставка правительства — это вопрос коалиции, так же, как и назначение правительства. Президент лишь вносит то, что ему подаст коалиция”, - сказал он.

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При этом Порошенко подчеркнул, что ему «неизвестно, чтобы коалиция или в коалиции идут процессы по изменению правительства, я вам искренне говорю, я не имею никакой подобной информации».