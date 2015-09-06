Яценюк пообещал ликвидировать налоговую милицию

Об этом вечером 6 сентября заявил глава правительства Арсений Яценюк в "10 минутах с премьер-министром".

Он отметил, что в ДФС "60 тыс. людей проверяют около 3 млн. субъектов предпринимательской деятельности", пишет Украинская правда.

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"При этом только 1,5 тыс. предприятий наполняют госбюджет на 80%. Это означает, что ГФС будет существенно сокращена. Это не контролирующий коррупционный орган, это сервис для каждого налогоплательщика, который хочет честно и прозрачно платить налоги", - отметил Яценюк.

Также глава правительства заявил, что налоговая милиция будет ликвидирована.

"На ее место приходит Госслужба финансовых расследований – служба, которая должна выявлять нечестных налогоплательщиков, и которая должна защищать честных и прозрачных налогоплательщиков", - добавил премьер.