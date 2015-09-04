Вашингтон предупредил, что уровень помощи Украине будет зависеть от желания Киева проводить реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал в выступлении на седьмом Международном экономическом форуме в Харькове.

"Чем больше будет успехов в борьбе с коррупцией, тем больше ваши американские партнеры будут готовы вкладывать инвестиции. Американцы любят тех, кто побеждает. Сейчас украинский народ - победитель. Но это, как когда ты едешь на велосипеде. Если ты не поддерживаешь скорости, двигаясь вперед, то завалишься на бок. Так что надо крутить педали, а мы будем помогать", - сказал посол.

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Пайетт подчеркнул необходимость успешного завершения реформы правоохранительной системы в Украине. "Мы считаем, что правоохранительный сектор является ключевым для того, чтобы Революция достоинства в итоге добилась победы", - сказал он.